Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Вінниці через вибух тренувальної гранати постраждали школярі

У Вінниці через вибух тренувальної гранати постраждали школярі

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 15:21
У Вінниці через вибух тренувальної гранати постраждали школярі
Медична допомога біля школи у Вінниці, де вибухнула граната. Фото: Нацполіція

У Вінниці в одному з навчальних закладів стався інцидент із вибухом імітаційно-тренувальної гранати, внаслідок якого постраждали школярі. Двоє підлітків звернулися по медичну допомогу зі скаргами на погіршення самопочуття. На місці події працює поліція, яка з’ясовує всі обставини інциденту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліції Вінницької області у вівторок, 26 травня.

У Вінниці у школі вибухнула граната
Тренувальна граната, що вибухнула у школі. Фото: Нацполіція

У Вінниці в школі вибухнула тренувальна граната

За попередньою інформацією, близько 08:30 учень 8 класу приніс до школи предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті.

Двоє його однолітків взяли предмет до рук, після чого він здетонував. Внаслідок вибуху школярі відчули печіння в очах і звернулися до медиків за допомогою.

Правоохоронці встановили, що хлопець міг отримати предмет від родича-військового.

Читайте також:

Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі події, опитують свідків та перевіряють походження небезпечного предмета. Розслідування інциденту триває.

null
Скриншот повідомлення Поліції Вінницької області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Сумській області чоловік підірвав гранату під час перемовин із поліцейськими в Охтирці. Внаслідок вибуху постраждали сам підозрюваний, троє правоохоронців і один цивільний. Усіх поранених госпіталізували.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Дніпропетровській області чоловік кинув гранати в поліцейських під час затримання, внаслідок чого поранення отримали п’ятеро правоохоронців. Інцидент стався в селі Миколаївка Синельниківського району, коли правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію з нетверезим чоловіком. Одна з гранат здетонувала, усіх постраждалих госпіталізували.

вибух Вінниця граната
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації