В Виннице из-за взрыва тренировочной гранаты пострадали школьники

Медицинская помощь возле школы в Виннице, где взорвалась граната. Фото: Нацполиция

В Виннице в одном из учебных заведений произошел инцидент со взрывом имитационно-тренировочной гранаты, в результате которого пострадали школьники. Двое подростков обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства инцидента.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Винницкой области во вторник, 26 мая.

Тренировочная граната, взорвавшаяся в школе. Фото: Нацполиция

В Виннице в школе взорвалась тренировочная граната

По предварительной информации, около 08:30 ученик 8 класса принес в школу предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте.

Двое его сверстников взяли предмет в руки, после чего он сдетонировал. В результате взрыва школьники почувствовали жжение в глазах и обратились к медикам за помощью.

Правоохранители установили, что парень мог получить предмет от родственника-военного.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия, опрашивают свидетелей и проверяют происхождение опасного предмета. Расследование инцидента продолжается.

Скриншот сообщения Полиции Винницкой области/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно в Сумской области мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицейскими в Ахтырке. В результате взрыва пострадали сам подозреваемый, трое правоохранителей и один гражданский. Всех раненых госпитализировали.

Новини.LIVE также сообщали, что в Днепропетровской области мужчина бросил гранаты в полицейских во время задержания, в результате чего ранения получили пятеро правоохранителей. Инцидент произошел в селе Николаевка Синельниковского района, когда правоохранители пытались урегулировать ситуацию с нетрезвым мужчиной. Одна из гранат сдетонировала, всех пострадавших госпитализировали.