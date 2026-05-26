В Виннице из-за взрыва тренировочной гранаты пострадали школьники

В Виннице из-за взрыва тренировочной гранаты пострадали школьники

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 15:21
В Виннице из-за взрыва тренировочной гранаты пострадали школьники
Медицинская помощь возле школы в Виннице, где взорвалась граната. Фото: Нацполиция

В Виннице в одном из учебных заведений произошел инцидент со взрывом имитационно-тренировочной гранаты, в результате которого пострадали школьники. Двое подростков обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства инцидента.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Винницкой области во вторник, 26 мая.

У Вінниці у школі вибухнула граната
Тренировочная граната, взорвавшаяся в школе. Фото: Нацполиция

В Виннице в школе взорвалась тренировочная граната

По предварительной информации, около 08:30 ученик 8 класса принес в школу предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте.

Двое его сверстников взяли предмет в руки, после чего он сдетонировал. В результате взрыва школьники почувствовали жжение в глазах и обратились к медикам за помощью.

Правоохранители установили, что парень мог получить предмет от родственника-военного.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия, опрашивают свидетелей и проверяют происхождение опасного предмета. Расследование инцидента продолжается.

Скриншот сообщения Полиции Винницкой области/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно в Сумской области мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицейскими в Ахтырке. В результате взрыва пострадали сам подозреваемый, трое правоохранителей и один гражданский. Всех раненых госпитализировали.

Новини.LIVE также сообщали, что в Днепропетровской области мужчина бросил гранаты в полицейских во время задержания, в результате чего ранения получили пятеро правоохранителей. Инцидент произошел в селе Николаевка Синельниковского района, когда правоохранители пытались урегулировать ситуацию с нетрезвым мужчиной. Одна из гранат сдетонировала, всех пострадавших госпитализировали.

взрыв Винница граната
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
