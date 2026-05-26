В Виннице из-за взрыва тренировочной гранаты пострадали школьники
В Виннице в одном из учебных заведений произошел инцидент со взрывом имитационно-тренировочной гранаты, в результате которого пострадали школьники. Двое подростков обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. На месте происшествия работает полиция, которая выясняет все обстоятельства инцидента.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Винницкой области во вторник, 26 мая.
По предварительной информации, около 08:30 ученик 8 класса принес в школу предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте.
Двое его сверстников взяли предмет в руки, после чего он сдетонировал. В результате взрыва школьники почувствовали жжение в глазах и обратились к медикам за помощью.
Правоохранители установили, что парень мог получить предмет от родственника-военного.
Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия, опрашивают свидетелей и проверяют происхождение опасного предмета. Расследование инцидента продолжается.
