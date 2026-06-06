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В Днепре мужчина взорвал гранату: сам погиб, полицейские ранены

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 09:35
В Днепре мужчина взорвал гранату: сам погиб, полицейские ранены
Правоохранители и медики на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Днепре произошел взрыв гранаты во время конфликта возле жилого дома. В результате инцидента погиб мужчина, который взорвал боеприпас. Четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести. Инцидент расследуют правоохранители.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в субботу, 6 июня.

Вибух гранати у Дніпрі
Место инцидента со взрывом гранаты в Днепре. Фото: Нацполиция

В Днепре мужчина бросил гранату в сторону правоохранителя

В Днепре полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты, произошедшего во время конфликта возле одного из жилых домов. В результате детонации погиб мужчина, который, по данным правоохранителей, взорвал боеприпас. Четверо полицейских получили ранения и были госпитализированы.

Итак, 5 июня около 22:55 в полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

На место происшествия оперативно прибыли наряды патрульной полиции. При попытке задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителей.

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В результате взрыва нападавший погиб на месте происшествия. Четверо полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и собирают доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Расследование продолжается.

Новини.LIVE информировали, что в конце мая 2026 года в Виннице в одном из учебных заведений произошел взрыв имитационно-тренировочной гранаты, в результате чего пострадали школьники. Двое подростков получили жалобы на ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью.

Новини.LIVE также писали, что также в мае этого года в Сумской области во время инцидента с мужчиной, который имел при себе гранату, произошел взрыв во время переговоров с полицейскими. В результате детонации ранения получили сам мужчина, трое правоохранителей и один гражданский. Всех пострадавших госпитализировали.

взрыв Днепр граната
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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