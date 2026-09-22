У Дніпрі вшанують загиблих внаслідок російських атак

Дніпро після обстрілів. Фото: Reuters

У Дніпрі в середу, 23 вересня, оголосили день жалоби за людьми, які загинули внаслідок російських атак протягом вересня. За цей час у місті жертвами ударів стали 14 людей.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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Борис Філатов. Фото: facebook.com/dneprorada

У Дніпрі оголосили жалобу

Відповідне розпорядження щодо дня жалоби Філатов підписав 22 вересня. У документі зазначається, що рішення ухвалили для вшанування пам'яті жертв комбінованих атак російських безпілотників та ракет по Дніпру протягом вересня цього року.

У день жалоби державні прапори на будівлі Дніпровської міської ради, а також на спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міськради мають бути приспущені. Підприємствам та організаціям інших форм власності рекомендували долучитися до вшанування загиблих і вивісити прапори України з чорними стрічками.

За словами Філатова, менш ніж за місяць унаслідок російських ударів у Дніпрі загинули 14 людей. Серед жертв були охоронці, водії, працівники мирних підприємств та звичайні жителі міста.

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Районним і міським структурам доручено забезпечити виконання заходів, передбачених на день жалоби. Інформацію про вшанування пам'яті загиблих також мають поширити через засоби масової інформації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російської атаки на Дніпро загинули люди, ще шестеро дістали поранень. Серед постраждалих — 25-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані. Також у місті були пошкоджені складські приміщення та одне з підприємств.

Також Новини.LIVE писав, що у Дніпрі 21 вересня помер 20-річний чоловік, тяжко поранений під час російської атаки 3 вересня. Тоді під удар потрапили склади логістичної компанії, а загалом постраждали семеро людей.