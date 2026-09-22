Атака РФ по Дніпру: загинули люди, є поранені

Рятувальник ліквідує загорання. Фото: Дніпропетровська ОВА

РФ завдала жорстоких ударів, вночі було атаковано чотири райони Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Дніпрі внаслідок удару загинуло четверо людей, ще шестеро дістали поранень, одна людина перебуває у важкому стані. Стало відомо про пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді.

Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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РФ атакувала Дніпро, є загиблі

Очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа доповів, що станом на 7:30 унаслідок російської атаки в Дніпрі пошкоджені складські приміщення та одне з підприємств. На жаль, четверо людей загинули.

Серед постраждалих — 25-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані. Ще четверо людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Медичної допомоги потребували чоловіки віком 35, 46 та 47 років, а також 51-річна жінка. 57-річний чоловік після отриманих травм лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді

Стало відомо, що російські війська також завдали ударів по промислових об'єктах у Кривому Розі та Павлограді. Там зафіксовані пошкодження підприємств. Крім того, під ворожим ударом опинилася Нікопольщина. Російські війська атакували Марганецьку та Покровську громади.

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Загалом ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками та артилерією.

Раніше повідомлялося, що після удару по підприємству в Дніпрі під завалами могли перебувати люди. На місці тривала пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Гасіння пожежі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ліквідація наслідків атаки на Дніпропетровщину. Фото: Дніпропетровська ОВА

Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок атаки РФ 3 вересня на Дніпропетровщину загинув 20-річний хлопець, якого тяжко поранила РФ. Медики тривалий час намагалися врятувати його життя, однак травми, яких чоловік зазнав унаслідок російського удару, виявилися несумісними з життям.

Новини.LIVE писали, що росіяни здійснюють систематичний терор Дніпропетровщини. Зокрема, внаслідок атаки по Дніпру спалахнув торговельний центр, двоє людей зазнали поранень. Загалом у суботу окупанти понад десять разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.