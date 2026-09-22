Атака РФ по Дніпру: загинули люди, є поранені

У Дніпрі через атаку РФ загинули люди, є поранені
РФ завдала жорстоких ударів, вночі було атаковано чотири райони Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Дніпрі внаслідок удару загинуло четверо людей, ще шестеро дістали поранень, одна людина перебуває у важкому стані. Стало відомо про пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді.
Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
РФ атакувала Дніпро, є загиблі
Очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа доповів, що станом на 7:30 унаслідок російської атаки в Дніпрі пошкоджені складські приміщення та одне з підприємств. На жаль, четверо людей загинули.
Серед постраждалих — 25-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані. Ще четверо людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Медичної допомоги потребували чоловіки віком 35, 46 та 47 років, а також 51-річна жінка. 57-річний чоловік після отриманих травм лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді
Стало відомо, що російські війська також завдали ударів по промислових об'єктах у Кривому Розі та Павлограді. Там зафіксовані пошкодження підприємств. Крім того, під ворожим ударом опинилася Нікопольщина. Російські війська атакували Марганецьку та Покровську громади.
Загалом ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками та артилерією.
Раніше повідомлялося, що після удару по підприємству в Дніпрі під завалами могли перебувати люди. На місці тривала пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок атаки РФ 3 вересня на Дніпропетровщину загинув 20-річний хлопець, якого тяжко поранила РФ. Медики тривалий час намагалися врятувати його життя, однак травми, яких чоловік зазнав унаслідок російського удару, виявилися несумісними з життям.
Новини.LIVE писали, що росіяни здійснюють систематичний терор Дніпропетровщини. Зокрема, внаслідок атаки по Дніпру спалахнув торговельний центр, двоє людей зазнали поранень. Загалом у суботу окупанти понад десять разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.