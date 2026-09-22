Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі через атаку РФ загинули люди, є поранені

У Дніпрі через атаку РФ загинули люди, є поранені

Ua ru
22 вересня 2026 08:02
Атака РФ по Дніпру: загинули люди, є поранені
Рятувальник ліквідує загорання. Фото: Дніпропетровська ОВА

РФ завдала жорстоких ударів, вночі було атаковано чотири райони Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Дніпрі внаслідок удару загинуло четверо людей, ще шестеро дістали поранень, одна людина перебуває у важкому стані. Стало відомо про пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді.

Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Реклама

РФ атакувала Дніпро, є загиблі

Очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа доповів, що станом на 7:30 унаслідок російської атаки в Дніпрі пошкоджені складські приміщення та одне з підприємств. На жаль, четверо людей загинули.

Серед постраждалих — 25-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані. Ще четверо людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Медичної допомоги потребували чоловіки віком 35, 46 та 47 років, а також 51-річна жінка. 57-річний чоловік після отриманих травм лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді

Стало відомо, що російські війська також завдали ударів по промислових об'єктах у Кривому Розі та Павлограді. Там зафіксовані пошкодження підприємств. Крім того, під ворожим ударом опинилася Нікопольщина. Російські війська атакували Марганецьку та Покровську громади.

Читайте також:

Загалом ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками та артилерією.

Раніше повідомлялося, що після удару по підприємству в Дніпрі під завалами могли перебувати люди. На місці тривала пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

У Дніпрі через атаку РФ загинули двоє людей, шестеро поранені - фото 1
Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram
У Дніпрі через атаку РФ загинули двоє людей, шестеро поранені - фото 2
Гасіння пожежі. Фото: Дніпропетровська ОВА
У Дніпрі через атаку РФ загинули двоє людей, шестеро поранені - фото 3
Ліквідація наслідків атаки на Дніпропетровщину. Фото: Дніпропетровська ОВА

Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок атаки РФ 3 вересня на Дніпропетровщину загинув 20-річний хлопець, якого тяжко поранила РФ. Медики тривалий час намагалися врятувати його життя, однак травми, яких чоловік зазнав унаслідок російського удару, виявилися несумісними з життям.

Новини.LIVE писали, що росіяни здійснюють систематичний терор Дніпропетровщини. Зокрема, внаслідок атаки по Дніпру спалахнув торговельний центр, двоє людей зазнали поранень. Загалом у суботу окупанти понад десять разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.

Дніпро Дніпропетровська область війна в Україні атака Дніпропетровська ОВА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації