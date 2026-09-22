Нападение РФ на Днепр: погибли люди, есть раненые

Спасатель тушит возгорание. Фото: Днепропетровская ОВА

Россия нанесла жестокие удары, ночью четыре района Днепропетровской области подверглись обстрелу ракетами, беспилотниками и артиллерией. В Днепре в результате удара погибли три человека, ещё шестеро получили ранения, один человек находится в тяжёлом состоянии. Стало известно о повреждённых предприятиях в Кривом Роге и Павлограде.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала Днепр, есть погибшие

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что по состоянию на 7:30 в результате российской атаки в Днепре повреждены складские помещения и одно из предприятий. К сожалению, трое человек погибли.

Среди пострадавших — 25-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще четверо людей находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В медицинской помощи нуждались мужчины в возрасте 35, 46 и 47 лет, а также 51-летняя женщина. 57-летний мужчина после полученных травм будет лечиться амбулаторно.

Поврежденные предприятия в Кривом Роге и Павлограде

Стало известно, что российские войска также нанесли удары по промышленным объектам в Кривом Роге и Павлограде. Там зафиксированы повреждения предприятий. Кроме того, под вражеским ударом оказался Никопольский район. Российские войска атаковали Марганецкую и Покровскую общины.

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Всего враг атаковал четыре района Днепропетровской области ракетами, беспилотниками и артиллерией.

Ранее сообщалось, что после удара по предприятию в Днепре под завалами могли находиться люди. На месте продолжалась поисково-спасательная операция. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Тушение пожара. Фото: Днепропетровская ОВА

Ликвидация последствий атаки на Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская ОВА

Новини.LIVE сообщали, что в результате атаки РФ 3 сентября на Днепропетровскую область погиб 20-летний парень, который был тяжело ранен РФ. Медики долгое время пытались спасти ему жизнь, однако травмы, полученные мужчиной в результате российского удара, оказались несовместимыми с жизнью.

Новини.LIVE писали, что россияне ведут систематический террор в Днепропетровской области. В частности, в результате атаки на Днепр загорелся торговый центр, двое человек получили ранения. Всего в субботу оккупанты более десяти раз обстреляли четыре района Днепропетровской области, применяя беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.