В Днепре почтят память погибших в результате российских атак

Днепр после обстрелов. Фото: Reuters

В Днепре в среду, 23 сентября, объявили день траура по людям, которые погибли в результате российских атак в течение сентября. За это время в городе жертвами ударов стали 14 человек.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.

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Борис Филатов. Фото: facebook.com/dneprorada

В Днепре объявили траур

Соответствующее распоряжение о дне траура Филатов подписал 22 сентября. В документе отмечается, что решение приняли для почтения памяти жертв комбинированных атак российских беспилотников и ракет по Днепру в течение сентября этого года.

В день траура государственные флаги на здании Днепровского городского совета, а также на сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и заведений горсовета должны быть приспущены. Предприятиям и организациям других форм собственности рекомендовали присоединиться к почтению памяти погибших и вывесить флаги Украины с черными лентами.

По словам Филатова, менее чем за месяц в результате российских ударов в Днепре погибли 14 человек. Среди жертв были охранники, водители, работники мирных предприятий и обычные жители города.

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Районным и городским структурам поручено обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных на день траура. Информацию о почтении памяти погибших также должны распространить через средства массовой информации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российской атаки на Днепр погибли люди, еще шестеро получили ранения. Среди пострадавших — 25-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в городе были повреждены складские помещения и одно из предприятий.

Также Новини.LIVE писал, что в Днепре 21 сентября умер 20-летний мужчина, тяжело раненный во время российской атаки 3 сентября. Тогда под удар попали склады логистической компании, а всего пострадали семь человек.