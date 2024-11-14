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У Держдепі США заявили про зростання експорту з України

14 листопада 2024 02:15
Чекарьова Марія - редактор
У Держдепі США заявили, що у 2024 році експорт з України зріс більш ніж на третину
Річард Верма. Фото: x.com/deputysecstate
Чекарьова Марія - редактор

Навіть під час війни в Україні триває економічний розвиток. Зокрема, йдеться про масштаби експорту.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це під час конференції ReBuild Ukraine в середу, 13 листопада, заявив заступник держсекретаря США Річард Верма.

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Річард Верма зазначив, що впродовж 2024 року Україна експортувала близько ста мільйонів тонн продукції. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Що відомо про конференцію ReBuild Ukraine

ReBuild Ukraine — це офлайн-платформа для проєктів із відновлення, матеріалів і технологій, які необхідні для відбудови економіки України в умовах війни. Метою заходу є залучення інвестицій в українські міста та регіони, які надають підтримку переселенцям і мають привабливі інвестиційні можливості.

Раніше заступник держсекретаря США повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення американці вже надали Україні понад сто мільярдів доларів допомоги, однак зупинятися на цьому не планують. За його словами, сума надзвичайних позик Штатів Україні становить 20 мільярдів доларів. 

Також Річард Верма заявив, що жодна країна не отримує від НАТО, ЄС та Америки такої підтримки, як Україна. У планах США виділення ста мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки України. Ці кошти, зокрема, спрямують на підтримку державних послуг та модернізацію інтернет-інфраструктури.

США економіка експорт війна в Україні Держдеп США

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