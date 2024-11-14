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В Госдепе США заявили про рост экспорта из Украины

14 ноября 2024 02:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Госдепе США заявили, что в 2024 году экспорт из Украины вырос более чем на треть
Ричард Верма. Фото: x.com/deputysecstate
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Даже во время войны в Украине продолжается экономическое развитие. В частности, речь идет о масштабах экспорта.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом во время конференции ReBuild Ukraine в среду, 13 ноября, заявил заместитель госсекретаря США Ричард Верма.

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Ричард Верма отметил, что в 2024 году Украина экспортировала около ста миллионов тонн продукции. Это на 36% больше, чем в 2023 году.

Что известно о конференции ReBuild Ukraine

ReBuild Ukraine — это офлайн-платформа для проектов, материалов и технологий, которые необходимы для восстановления экономики Украины в условиях войны. Цель мероприятия — привлечение инвестиций в украинские города и регионы, которые оказывают поддержку переселенцам и имеют привлекательные инвестиционные возможности.

Ранее заместитель госсекретаря США сообщил, что с начала полномасштабного вторжения американцы уже предоставили Украине более ста миллиардов долларов помощи, однако останавливаться на этом не планируют. По его словам, сумма чрезвычайных займов Штатов Украины составляет 20 миллиардов долларов.

Также Ричард Верма заявил, что ни одна страна не получает от НАТО, ЕС и Америки такой поддержки, как Украина. В планах США выделение ста миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Украины. Эти средства, в частности, направят на поддержку государственных услуг и модернизацию интернет-инфраструктуры.

США экономика экспорт война в Украине Госдеп США

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