Чорногорія обмежує тимчасовий захист для військовозобов'язаних українців

Свято української культури в Чорногорії. Фото: facebook.com/ukrainianmontenegro

У Чорногорії підготували зміни до правил надання тимчасового захисту громадянам України, які є військовозобов'язаними. Нові вимоги передбачають підтвердження законного перебування за межами України до прибуття в країну та виконання військових обов'язків або звільнення від них, тоді як загальний режим тимчасового захисту продовжено до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на матеріали уряду Чорногорії.

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Документ уряду Чорногорії. Фото: gov.me

Чорногорія обмежить тимчасовий захист

Згідно з оприлюдненим документом, нові вимоги стосуються громадян України, які підлягають військовому обов'язку та звертатимуться по тимчасовий захист.

Для отримання захисту необхідно підтвердити, що до прибуття в Чорногорію людина фактично перебувала на території України та виконала військовий обов'язок або була офіційно звільнена від нього.

Також у документі передбачено вимогу надати відповідні докази. Окремо згадуються українці, які не можуть повернутися додому через збройний конфлікт.

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Рішення набирає чинності наступного дня після публікації в офіційному віснику Чорногорії.

Загальний термін дії тимчасового захисту для українців визначено до 4 березня 2027 року.

У документі не зазначено окремої норми про скасування вже наданого тимчасового захисту.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте посилення української протиповітряної оборони. Президент заявив, що від початку 14 жовтня Росія запустила по Україні майже тисячу безпілотників.

Також Новини.LIVE писав, що в Нью-Йорку відбулася акція протесту проти послаблення американських санкцій щодо Росії. Учасники зібралися на Таймс-сквер із плакатами на підтримку України та засудили можливі домовленості з Кремлем. Організатори наголосили, що економічні поступки Москві можуть послабити міжнародний тиск на країну-агресора.