Зеленський обговорив поглиблення співпраці з лідером Чорногорії

Володимир Зеленський та Яков Мілатович. Фото: Х Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Переговори стали черговим кроком до зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Чорногорією. Лідери домовилися активізувати співпрацю в різних сферах, зокрема у контексті євроінтеграції.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 16 травня.

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Особливу увагу під час зустрічі було приділено спільному прагненню до членства в Європейському Союзі. Президенти наголосили, що мають спільну мету й готові об’єднати зусилля для якнайшвидшого її досягнення, зокрема через обмін досвідом на цьому шляху.

Окремо сторони обговорили ситуацію навколо російсько-української війни. Зеленський підкреслив важливість посилення міжнародного тиску на Росію задля наближення справедливого миру.

"Маємо робити максимум, щоб ця війна закінчилася справедливо, як потрібно всім, хто цінує міжнародний порядок", — зазначив Президент України.

На завершення він висловив щиру подяку народу Чорногорії за незмінну підтримку України у складні часи.

Зустріч представників України та Чорногорії. Фото: X Володимира Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. У ході зустрічі обговорювалися подальші кроки щодо зміцнення військової співпраці між країнами.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський провів розмови з прем’єр-міністрами Швеції та Болгарії — Ульфом Крістерссоном і Росеном Желязковим. Під час спілкування сторони поділилися оцінками та враженнями від підсумків нещодавніх перемовин, що відбулися у Стамбулі.