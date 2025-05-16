Зеленский обсудил углубление сотрудничества с лидером Черногории

Владимир Зеленский и Яков Милатович. Фото: Х Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Черногории Яковом Милатовичем. Переговоры стали очередным шагом к укреплению двусторонних отношений между Украиной и Черногорией. Лидеры договорились активизировать сотрудничество в различных сферах, в частности в контексте евроинтеграции.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 16 мая.

Реклама

Читайте также:

Что известно о разговоре Зеленского и Милатовича

Особое внимание во время встречи было уделено совместному стремлению к членству в Европейском Союзе. Президенты отметили, что имеют общую цель и готовы объединить усилия для скорейшего ее достижения, в частности через обмен опытом на этом пути.

Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг российско-украинской войны. Зеленский подчеркнул важность усиления международного давления на Россию для приближения справедливого мира.

"Мы должны делать максимум, чтобы эта война закончилась справедливо, как нужно всем, кто ценит международный порядок", — отметил Президент Украины.

В завершение он выразил искреннюю благодарность народу Черногории за неизменную поддержку Украины в сложные времена.

Встреча представителей Украины и Черногории. Фото: X Владимира Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по укреплению военного сотрудничества между странами.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговоры с премьер-министрами Швеции и Болгарии - Ульфом Кристерссоном и Росеном Желязковым. Во время общения стороны поделились оценками и впечатлениями от итогов недавних переговоров, состоявшихся в Стамбуле.