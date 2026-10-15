Черногория ограничивает временную защиту для военнообязанных украинцев

В Черногории изменили правила защиты военнообязанных украинцев
В Черногории подготовили изменения в правила предоставления временной защиты гражданам Украины, которые являются военнообязанными. Новые требования предусматривают подтверждение законного пребывания за пределами Украины до прибытия в страну и выполнения воинских обязанностей или освобождения от них, тогда как общий режим временной защиты продлен до 4 марта 2027 года.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на материалы правительства Черногории.
Черногория ограничит временную защиту
Согласно обнародованному документу, новые требования касаются граждан Украины, которые подлежат воинской обязанности и будут обращаться за временной защитой.
Для получения защиты необходимо подтвердить, что до прибытия в Черногорию человек фактически находился на территории Украины и выполнил воинскую обязанность или был официально освобожден от нее.
Также в документе предусмотрено требование предоставить соответствующие доказательства. Отдельно упоминаются украинцы, которые не могут вернуться домой из-за вооруженного конфликта.
Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном вестнике Черногории.
Общий срок действия временной защиты для украинцев установлен до 4 марта 2027 года.
В документе не указана отдельная норма об отмене уже предоставленной временной защиты.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усиление украинской противовоздушной обороны. Президент заявил, что с начала 14 октября Россия запустила по Украине почти тысячу беспилотников.
Также Новини.LIVE писал, что в Нью-Йорке состоялась акция протеста против ослабления американских санкций в отношении России. Участники собрались на Таймс-сквер с плакатами в поддержку Украины и осудили возможные договоренности с Кремлем. Организаторы подчеркнули, что экономические уступки Москве могут ослабить международное давление на страну-агрессора.