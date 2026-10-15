Черногория ограничивает временную защиту для военнообязанных украинцев

Праздник украинской культуры в Черногории. Фото: facebook.com/ukrainianmontenegro

В Черногории подготовили изменения в правила предоставления временной защиты гражданам Украины, которые являются военнообязанными. Новые требования предусматривают подтверждение законного пребывания за пределами Украины до прибытия в страну и выполнения воинских обязанностей или освобождения от них, тогда как общий режим временной защиты продлен до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на материалы правительства Черногории.

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Документ правительства Черногории. Фото: gov.me

Черногория ограничит временную защиту

Согласно обнародованному документу, новые требования касаются граждан Украины, которые подлежат воинской обязанности и будут обращаться за временной защитой.

Для получения защиты необходимо подтвердить, что до прибытия в Черногорию человек фактически находился на территории Украины и выполнил воинскую обязанность или был официально освобожден от нее.

Также в документе предусмотрено требование предоставить соответствующие доказательства. Отдельно упоминаются украинцы, которые не могут вернуться домой из-за вооруженного конфликта.

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Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном вестнике Черногории.

Общий срок действия временной защиты для украинцев установлен до 4 марта 2027 года.

В документе не указана отдельная норма об отмене уже предоставленной временной защиты.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усиление украинской противовоздушной обороны. Президент заявил, что с начала 14 октября Россия запустила по Украине почти тысячу беспилотников.

Также Новини.LIVE писал, что в Нью-Йорке состоялась акция протеста против ослабления американских санкций в отношении России. Участники собрались на Таймс-сквер с плакатами в поддержку Украины и осудили возможные договоренности с Кремлем. Организаторы подчеркнули, что экономические уступки Москве могут ослабить международное давление на страну-агрессора.