У черзі на кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник, — ЗМІ

Правоохоронці та медики на місці події. Фото: скриншот з відео

На кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник. Він стояв у автомобільній черзі.

Про це повідомляє ICTV.

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Смерть українця на кордоні з Польщею

За інформацією ЗМІ, чоловіку стало погано перед пунктом пропуску Корчова з боку Польщі. Його забрали лікарі. Згодом український далекобійник помер.

Це вже третій громадянин України, який помер у черзі біля польсько-українського кордону.

Нагадаємо, у Польщі в лікарні померла 28-річна українка після кесаревого розтину. Наразі в окружній прокуратурі польського міста Острув Великопольський розслідують цей випадок.

Також ми писали, що 14 грудня неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.

Додамо, міністерство закордонних справ України підтвердило наїзд на трьох українських водіїв на польському кордоні. Польського водія, який здійснив наїзд, поліція вже затримала.