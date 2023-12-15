На польському кордоні автобус збив українських водіїв

Українці на місці події. Фото: скриншот з відео

Вчора,14 грудня, неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.

Про це повідомив Генеральний консул України в Любліні Олег Куць у коментарі "Радіо Свобода".

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За словами Куця, українські водії йшли по пішохідному переході, коли мікроавтобус з польськими номерами здійснив на них наїзд. Ба більше, подія трапилася на очах у поліцейських, які були неподалік.

"За попередньою інформацією постраждало двоє українських водіїв. В одного — забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини", — генконсул.

Нагадаємо, у Польщі місцева влада відмовила транспортникам в організації нового протесту на під'їзній дорозі Дорогобуськ до кордону з Україною, який мав розпочатись 18 грудня. Перевізники не згодні з ухваленим рішенням та обурюються.