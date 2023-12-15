На польской границе автобус сбил украинских водителей

Украинцы на месте происшествия. Фото: скриншот с видео

Вчера, 14 декабря, недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.

Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в комментарии "Радио Свобода".

Читайте также:

Наезд на украинских водителей в Польше

По словам Куця, украинские водители шли по пешеходному переходу, когда микроавтобус с польскими номерами совершил на них наезд. Более того, событие произошло на глазах у полицейских, которые были неподалеку.

"По предварительной информации пострадали два украинских водителя. У одного — ушиб руки, у другого ушиб ноги. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Мы с ними находимся в постоянном контакте. На место выехал наш консул, чтобы подробнее выяснить все обстоятельства", — говорит генконсул.

Напомним, в Польше местные власти отказали транспортникам в организации нового протеста на подъездной дороге Дорогобуск к границе с Украиной, которая должна была начаться 18 декабря. Перевозчики не согласны с принятым решением и негодуют.