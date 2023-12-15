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На польской границе автобус сбил украинских водителей

15 декабря 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На польской границе автобус сбил украинских водителей
Украинцы на месте происшествия. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 14 декабря, недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.

Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць в комментарии "Радио Свобода".

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По словам Куця, украинские водители шли по пешеходному переходу, когда микроавтобус с польскими номерами совершил на них наезд. Более того, событие произошло на глазах у полицейских, которые были неподалеку.

"По предварительной информации пострадали два украинских водителя. У одного — ушиб руки, у другого ушиб ноги. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Мы с ними находимся в постоянном контакте. На место выехал наш консул, чтобы подробнее выяснить все обстоятельства", — говорит генконсул.

Напомним, в Польше местные власти отказали транспортникам в организации нового протеста на подъездной дороге Дорогобуск к границе с Украиной, которая должна была начаться 18 декабря. Перевозчики не согласны с принятым решением и негодуют.

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