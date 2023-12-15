Наїзд на трьох українських водіїв в Польщі — у МЗС підтвердили ДТП

Наїзд на українських водіїв в Польщі. Фото: скриншот з відео

Міністерство закордонних справ України підтвердило наїзд на трьох українських водіїв на польському кордоні. Польського водія, який здійснив наїзд, поліція вже затримала.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

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Ніколенко розповів, що ДТП трапилося ввечері 14 грудня на польсько-українському кордоні. На місце одразу вирушив український консул.

"Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що водія автобуса, який скоїв наїзд, вже затриманий. Поліція розпочала слідчі дії. А водії, які зазнали травм пройшли кордон та повернулися в Україну своїм автомобільним транспортом.

"Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі", — додав Ніколенко.

Нагадаємо, 14 грудня, неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.