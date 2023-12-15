Наїзд на трьох українських водіїв в Польщі — у МЗС підтвердили ДТП
Міністерство закордонних справ України підтвердило наїзд на трьох українських водіїв на польському кордоні. Польського водія, який здійснив наїзд, поліція вже затримала.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.
Деталі ДТП у Польщі
Ніколенко розповів, що ДТП трапилося ввечері 14 грудня на польсько-українському кордоні. На місце одразу вирушив український консул.
"Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували", — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що водія автобуса, який скоїв наїзд, вже затриманий. Поліція розпочала слідчі дії. А водії, які зазнали травм пройшли кордон та повернулися в Україну своїм автомобільним транспортом.
"Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі", — додав Ніколенко.
Нагадаємо, 14 грудня, неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.
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