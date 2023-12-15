Наезд на троих украинских водителей в Польше — в МИД подтвердили ДТП

Наезд на украинских водителей в Польше. Фото: скриншот с видео

Министерство иностранных дел Украины подтвердило наезд на трех украинских водителей на польской границе. Польского водителя, совершившего наезд, полиция уже задержала.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

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Николенко рассказал, что ДТП произошло вечером 14 декабря на польско-украинской границе. На место сразу отправился украинский консул.

"Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались", — говорится в сообщении.

Также известно, что водитель автобуса, совершившего наезд, уже задержан. Полиция начала следственные действия. А водители, которые получили травмы, прошли границу и вернулись в Украину своим автомобильным транспортом.

"Наши консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле", — добавил Николенко.

Напомним, 14 декабря, недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.