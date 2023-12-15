Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Наезд на троих украинских водителей в Польше — в МИД подтвердили ДТП arrow

Наезд на троих украинских водителей в Польше — в МИД подтвердили ДТП

15 декабря 2023 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Наезд на троих украинских водителей в Польше — в МИД подтвердили ДТП
Наезд на украинских водителей в Польше. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство иностранных дел Украины подтвердило наезд на трех украинских водителей на польской границе. Польского водителя, совершившего наезд, полиция уже задержала.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

Детали ДТП в Польше

Николенко рассказал, что ДТП произошло вечером 14 декабря на польско-украинской границе. На место сразу отправился украинский консул.

"Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались", — говорится в сообщении.

Также известно, что водитель автобуса, совершившего наезд, уже задержан. Полиция начала следственные действия. А водители, которые получили травмы, прошли границу и вернулись в Украину своим автомобильным транспортом.

"Наши консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле", — добавил Николенко.

Напомним, 14 декабря, недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме