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В очереди на границе с Польшей умер еще один украинский дальнобойщик, — СМИ

16 декабря 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В очереди на границе с Польшей умер еще один украинский дальнобойщик, — СМИ
Правоохранители и медики на месте происшествия. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На границе с Польшей умер еще один украинский дальнобойщик. Он стоял в автомобильной очереди.

Об этом сообщает ICTV.

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По информации СМИ, мужчине стало плохо перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши. Его забрали врачи. Со временем украинский дальнобойщик умер.

Это уже третий гражданин Украины, умерший в очереди у польско-украинской границы.

Напомним, в Польше в больнице умерла 28-летняя украинка после кесарева сечения. В окружной прокуратуре польского города Острув Великопольский расследуют этот случай.

Также мы писали, что 14 декабря недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.

Добавим, министерство иностранных дел Украины подтвердило наезд на троих украинских водителей на польской границе. Польского водителя, совершившего наезд, полиция уже задержала.

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