У Брюсселі президент Зеленський вручив нагороди пораненим бійцям

Володимир Зеленський у госпіталі з пораненими бійцями. Фото: скриншот

У Брюсселі Президент Володимир Зеленський відвідав українських воїнів, які зазнали поранень у боях проти російських загарбників. Глава держави вручив героям державні нагороди.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 17 жовтня.

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Зеленський відвідав поранених бійців

"Брюссель. Відвідав українських воїнів, які лікуються в одному з військових госпіталів. Вони отримали поранення, захищаючи Україну на Донеччині", — повідомив Зеленський.

Глава держави поспілкувався з бійцями та відзначив їх державними нагородами.



"Дякую за захист України! Пишаємося нашими героями", — сказав президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський повідомив, що Україна підписала майже 30 двосторонніх безпекових угод із державами партнерами. Він додав, що ці угоди необхідні не лише нашій країні, але і її союзникам.

Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.