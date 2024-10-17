В Брюсселе президент Зеленский вручил награды раненым бойцам

Владимир Зеленский в госпитале с ранеными бойцами. Фото: скриншот

В Брюсселе президент Владимир Зеленский посетил украинских воинов, которые получили ранения в боях против российских захватчиков. Глава государства вручил героям государственные награды.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 17 октября.

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"Брюссель. Посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей. Они получили ранения, защищая Украину в Донецкой области", — сообщил Зеленский.

Глава государства пообщался с бойцами и отметил государственными наградами.



"Спасибо за защиту Украины! Гордимся нашими героями", — сказал президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сообщил, что Украина подписала почти 30 двусторонних сделок безопасности с государствами-партнерами. Он добавил, что эти соглашения необходимы не только нашей стране, но и ее союзникам.

Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.