В Брюсселе президент Зеленский вручил награды раненым бойцам

В Брюсселе Зеленский посетил раненых бойцов ВСУ и вручил награды
В Брюсселе президент Владимир Зеленский посетил украинских воинов, которые получили ранения в боях против российских захватчиков. Глава государства вручил героям государственные награды.
Об этом Зеленский сообщил в четверг, 17 октября.
Зеленский посетил раненых бойцов
"Брюссель. Посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей. Они получили ранения, защищая Украину в Донецкой области", — сообщил Зеленский.
Глава государства пообщался с бойцами и отметил государственными наградами.
"Спасибо за защиту Украины! Гордимся нашими героями", — сказал президент.
Ранее мы сообщали, что Зеленский сообщил, что Украина подписала почти 30 двусторонних сделок безопасности с государствами-партнерами. Он добавил, что эти соглашения необходимы не только нашей стране, но и ее союзникам.
Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.
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