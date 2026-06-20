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Головна Новини дня У Британії сталося зіткнення пасажирських поїздів: багато поранених

У Британії сталося зіткнення пасажирських поїздів: багато поранених

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Дата публікації: 20 червня 2026 09:05
У Великій Британії зіткнулися два потяги: є загиблий і десятки постраждалих
Зіткнення поїздів у Великій Британії. Фото: Dr Pete Knapp/via REUTERS

Біля міста Бедфорд у Великій Британії зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще 89 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Фахівці будуть розслідувати причину зіткнення.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

Зіткнення пасажирських поїздів у Великій Британії

Залізнична аварія сталася в п’ятницю, 19 червня, близько 17:15 за місцевим часом біля селища Елстоу. Зіткнулися два пасажирські потяги, що прямували на південь до лондонського вокзалу Сент-Панкрас.

Зіткнення пасажирських поїздів у Великій Британії
Наслідки аварії. Фото: Dr Pete Knapp/via REUTERS 

На місце події прибули понад 20 карет швидкої допомоги, шість медичних гелікоптерів та спеціалізовані підрозділи з ліквідації небезпечних наслідків.

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Наразі відомо, що 11 людей отримали дуже сильні поранення, 22 — серйозні, а ще 56 — легкі. Крім того, загинув один машиніст.

У Британії зіткнулися два потяги
Правоохоронці біля місця зіткнення поїздів. Фото: 
REUTERS/Isabel Infantes

Одна із пасажирок Тереза ​​Ітабор розповіла, що під зіткнення їхала із заплющеними очима та в навушниках.

"Ми виїхали зі станції Бедфорд, і пролунав потужний вибух. Я не знала, що відбувається. Моя голова вдарилася об сидіння переді мною", — каже вона.

У Великій Британії сталося зіткнення поїздів
Пасажири потягів. Фото: Dr Pete Knapp/via REUTERS

Лікарні в Бедфорді та Лутоні перейшли на екстрений режим роботи та попросили мешканців не звертатися до приймальних відділень без екстреної потреби.

Реакція Стармера

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер відреагував на зіткнення двох пасажирських поїздів. 

"Перш за все, мої думки — з родиною людини, яка, на жаль, загинула, та з тими, хто отримав серйозні травми. Я вдячний службам екстреної допомоги за їхню оперативну реакцію на цю трагічну подію", — наголосив він.

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Допис Стармера. Фото: скриншот

Мер Бедфорда Том Вуттон звернувся до мешканців із закликом згуртуватися та підтримати постраждалих.

Як писали Новини.LIVE, у травні на Львівщині сталося зіткнення автокрана з потягом, внаслідок чого загинув машиніст та водій. Відомо про ще двох поранених.

А у квітні у Вінницькій області відбулося бічне зіткнення тепловоза приватного карʼєру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ — Перемишль.

Великобританія поїзди зіткнення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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