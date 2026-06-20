В Великобритании столкнулись два поезда: есть погибший и десятки пострадавших

Столкновение поездов в Великобритании. Фото: Dr Pete Knapp/via REUTERS

Недалеко от города Бедфорд в Великобритании столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погиб один человек, еще 89 получили ранения различной степени тяжести. Специалисты будут расследовать причину столкновения.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

Столкновение пассажирских поездов в Великобритании pic.twitter.com/hQUPzKz1aH — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) 19 июня 2026

Столкновение пассажирских поездов в Великобритании

Железнодорожная авария произошла в пятницу, 19 июня, около 17:15 по местному времени недалеко от поселка Элстоу. Столкнулись два пассажирских поезда, следовавшие на юг к лондонскому вокзалу Сент-Панкрас.

Последствия аварии. Фото: Dr Pete Knapp/via REUTERS

На место происшествия прибыли более 20 машин скорой помощи, шесть медицинских вертолетов и специализированные подразделения по ликвидации опасных последствий.

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На данный момент известно, что 11 человек получили очень тяжёлые травмы, 22 — серьезные, а еще 56 — лёгкие. Кроме того, погиб один машинист.

Правоохранители возле места столкновения поездов. Фото:

REUTERS/Isabel Infantes

Одна из пассажирок, Тереза Итабор, рассказала, что во время столкновения ехала с закрытыми глазами и в наушниках.

"Мы выехали со станции Бедфорд, и раздался мощный взрыв. Я не знала, что происходит. Моя голова ударилась о сиденье передо мной", — говорит она.

Пассажиры поездов. Фото: Dr Pete Knapp/via REUTERS

Больницы в Бедфорде и Лутоне перешли на чрезвычайный режим работы и попросили жителей не обращаться в приемные отделения без крайней необходимости.

Реакция Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на столкновение двух пассажирских поездов.

"Прежде всего, мои мысли — с семьей человека, который, к сожалению, погиб, и с теми, кто получил серьёзные травмы. Я благодарен службам экстренной помощи за их оперативную реакцию на это трагическое событие", — подчеркнул он.

Пост Стармера. Фото: скриншот

Мэр Бедфорда Том Уоттон обратился к жителям с призывом сплотиться и поддержать пострадавших.

Как писали Новини.LIVE, в мае во Львовской области произошло столкновение автокрана с поездом, в результате чего погибли машинист и водитель. Известно ещё о двух раненых.

А в апреле в Винницкой области произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом "Интерсити+" по маршруту Киев — Перемышль.