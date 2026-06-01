У Бразилії спостерігають за двома пацієнтами з підозрою на Еболу

Медичний працівник вимірює температуру у жінки. Фото: REUTERS/Arlette Bashizi

У двох великих містах Бразилії — Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро — медики перевіряють пацієнтів із симптомами, що можуть свідчити про зараження вірусом Ебола. Наразі за двома людьми ведеться спостереження через підозру на цю інфекцію. Ймовірні випадки інфікування посилили тривогу через можливе поширення смертельно небезпечного вірусу з Центральної Африки за її межі.

Про це повідомляє CBS News, передає Новини.LIVE.

Спалах Еболи

Зокрема, під медичним наглядом перебуває 37-річний чоловік із Демократичної Республіки Конго, де фіксувався осередок спалаху. За даними влади штату Сан-Паулу, у нього виявили симптоми, зокрема гарячку та інші ознаки, що можуть відповідати визначенню Еболи. Початкові тести не виявили в нього вірус, однак пацієнт контролюється та ізольований як запобіжний захід у спеціалізованому інфекційному закладі.

Водночас департамент охорони здоров’я Ріо-де-Жанейро повідомив про запуск протоколів безпеки після того, як у чоловіка з Уганди зафіксували вірусні симптоми — кашель, озноб і діарею. Відомо, що він отримав позитивний результат на малярію. Наразі пацієнт перебуває під контролем медиків.

Водночас уряд Сан-Паулу зазначив, що, попри підозру на випадок, технічна оцінка свідчить про дуже низький ризик занесення хвороби до Бразилії та загалом Південної Америки.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ВООЗ, організація оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я через спалах вірусу Ебола в Африці. Йдеться про поширення штаму Бундібугіо в Демократичній Республіці Конго та Уганді.

Для розробки вакцини проти нового штаму Еболи потрібно щонайменше 6-9 місяців. Зокрема, процес створення ускладнений браком готових доз для випробувань.

А в Демократичній Республіці Конго та Уганді зафіксовано понад тисячу підозрюваних випадків зараження. За два тижні померли 246 людей.