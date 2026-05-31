Спалах Еболи в Африці набирає обертів: 240 смертей, понад 1000 хворих

Лікар зі шприцем. Ілюстративне фото

В Демократичній Республіці Конго та сусідній Уганді стрімко поширюється рідкісний штам віруса Еболи, через який уже зафіксували понад тисячу підозрюваних випадків зараження. Лише за два тижні лікарі підтвердили щонайменше 246 смертей. При цьому інфекція продовжує виходити з-під контролю, бо проти цього конкретного різновиду вірусу взагалі немає затвердженої вакцини чи ліків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Масштаби катастрофи в Африці

Новий спалах хвороби розвивається з лякаючою швидкістю. Заступник керівника "Лікарів без кордонів" Алан Гонсалес каже, що ще ніколи в історії Еболи хвороба не поширювалася так швидко після оголошення надзвичайного стану.

Вірус передається дуже легко: через будь-які рідини тіла або навіть брудний одяг та постіль, тому зупинити його важко. Тим паче, що летальність тут величезна і помирає приблизно третина заражених людей.

Перешкоди для медиків

Голова ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус сам полетів у конголезьку провінцію Іторі, щоб розібратися у ситуації на місці. Він просить місцевих не чіпати тіла померлих під час традиційних похоронів, бо це просто самогубство і вірус так розноситься ще далі.

Ситуацію ускладнює те, що в регіоні триває збройний конфлікт і лікарі банально не можуть нормально працювати.

Вірус уже дістався Південої Америки

З Бразилії також прийшли погані новини, там госпіталізували 37-річного чоловіка з підозрою на Еболу.

Зараз ця людина знаходиться під посиленним наглядом медиків.

Раніше Новини.LIVE писали, що 17 травня ВООЗ визнала спалах нового штаму Еболи в ДР Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією через ризик виходу вірусу за межі регіону. Ефективних вакцин і ліків проти цього штаму немає.

Також ми повідомляли, що розробка вакцини від нового штаму Еболи займе до 9 місяців. Найперспективніша вакцина базується на тій самій технології, що й препарат проти іншого штаму Еболи — Заїру. Однак вона перебуває на етапі розробки та ще не готова для клінічних випробувань.