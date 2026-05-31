Вспышка Эболы в Африке набирает обороты: 240 смертей, более 1000 заболевших

В Демократической Республике Конго и соседней Уганде стремительно распространяется редкий штамм вируса Эболы, из-за которого уже зафиксировали более тысячи подозреваемых случаев заражения. Только за две недели врачи подтвердили по меньшей мере 246 смертей. При этом инфекция продолжает выходить из-под контроля, потому что против этой конкретной разновидности вируса вообще нет утвержденной вакцины или лекарств.

Масштабы катастрофы в Африке

Новая вспышка болезни развивается с пугающей скоростью. Заместитель руководителя "Врачей без границ" Алан Гонсалес говорит, что еще никогда в истории Эболы болезнь не распространялась так быстро после объявления чрезвычайного положения.

Вирус передается очень легко: через любые жидкости тела или даже грязную одежду и постель, поэтому остановить его трудно. Тем более, что летальность огромная и умирает примерно треть зараженных людей.

Препятствия для медиков

Глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сам полетел в конголезскую провинцию Итори, чтобы разобраться в ситуации на месте. Он просит местных не трогать тела умерших во время традиционных похорон, потому что это просто самоубийство и вирус так разносится еще дальше.

Ситуацию осложняет то, что в регионе продолжается вооруженный конфликт и врачи банально не могут нормально работать.

Вирус уже добрался до Южной Америки

Из Бразилии также пришли плохие новости, там госпитализировали 37-летнего мужчину с подозрением на Эболу.

Сейчас этот человек находится под усиленным наблюдением медиков.

Ранее Новини.LIVE писали, что 17 мая ВОЗ признала вспышку нового штамма Эболы в ДР Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией из-за риска выхода вируса за пределы региона. Эффективных вакцин и лекарств против этого штамма нет.

Также мы сообщали, что разработка вакцины от нового штамма Эболы займет до 9 месяцев. Самая перспективная вакцина базируется на той же технологии, что и препарат против другого штамма Эболы — Заира. Однако она находится на этапе разработки и еще не готова для клинических испытаний.