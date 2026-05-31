Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вспышка Эболы в Африке набирает обороты: 240 смертей, более 1000 заболевших

Вспышка Эболы в Африке набирает обороты: 240 смертей, более 1000 заболевших

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 07:14
Вспышка Эболы в Африке набирает обороты: 240 смертей, более 1000 заболевших
Врач со шприцем. Иллюстративное фото: magnific

В Демократической Республике Конго и соседней Уганде стремительно распространяется редкий штамм вируса Эболы, из-за которого уже зафиксировали более тысячи подозреваемых случаев заражения. Только за две недели врачи подтвердили по меньшей мере 246 смертей. При этом инфекция продолжает выходить из-под контроля, потому что против этой конкретной разновидности вируса вообще нет утвержденной вакцины или лекарств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Масштабы катастрофы в Африке

Новая вспышка болезни развивается с пугающей скоростью. Заместитель руководителя "Врачей без границ" Алан Гонсалес говорит, что еще никогда в истории Эболы болезнь не распространялась так быстро после объявления чрезвычайного положения.

Вирус передается очень легко: через любые жидкости тела или даже грязную одежду и постель, поэтому остановить его трудно. Тем более, что летальность огромная и умирает примерно треть зараженных людей.

Препятствия для медиков

Глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сам полетел в конголезскую провинцию Итори, чтобы разобраться в ситуации на месте. Он просит местных не трогать тела умерших во время традиционных похорон, потому что это просто самоубийство и вирус так разносится еще дальше.

Читайте также:

Ситуацию осложняет то, что в регионе продолжается вооруженный конфликт и врачи банально не могут нормально работать.

Вирус уже добрался до Южной Америки

Из Бразилии также пришли плохие новости, там госпитализировали 37-летнего мужчину с подозрением на Эболу.

Сейчас этот человек находится под усиленным наблюдением медиков.

Ранее Новини.LIVE писали, что 17 мая ВОЗ признала вспышку нового штамма Эболы в ДР Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией из-за риска выхода вируса за пределы региона. Эффективных вакцин и лекарств против этого штамма нет.

Также мы сообщали, что разработка вакцины от нового штамма Эболы займет до 9 месяцев. Самая перспективная вакцина базируется на той же технологии, что и препарат против другого штамма Эболы — Заира. Однако она находится на этапе разработки и еще не готова для клинических испытаний.

вакцинация вирус Эбола
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации