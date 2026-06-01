В Бразилии наблюдают за двумя пациентами с подозрением на Эболу

Медицинский работник измеряет температуру у женщины.

В двух крупных городах Бразилии — Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — медики проверяют пациентов с симптомами, которые могут свидетельствовать о заражении вирусом Эбола. Сейчас за двумя людьми ведется наблюдение из-за подозрения на эту инфекцию. Вероятные случаи инфицирования усилили тревогу из-за возможного распространения смертельно опасного вируса из Центральной Африки за ее пределы.

Об этом сообщает CBS News, передает Новини.LIVE.

Вспышка Эболы

В частности, под медицинским наблюдением находится 37-летний мужчина из Демократической Республики Конго, где фиксировался очаг вспышки. По данным властей штата Сан-Паулу, у него обнаружили симптомы, в частности лихорадку и другие признаки, которые могут соответствовать определению Эболы. Начальные тесты не выявили у него вирус, однако пациент контролируется и изолирован в качестве меры предосторожности в специализированном инфекционном учреждении.

В то же время департамент здравоохранения Рио-де-Жанейро сообщил о запуске протоколов безопасности после того, как у мужчины из Уганды зафиксировали вирусные симптомы — кашель, озноб и диарею. Известно, что он получил положительный результат на малярию. Сейчас пациент находится под контролем медиков.

В то же время правительство Сан-Паулу отметило, что, несмотря на подозрение на случай, техническая оценка свидетельствует об очень низком риске занесения болезни в Бразилию и в целом Южную Америку.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ВОЗ, организация объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здоровья из-за вспышки вируса Эбола в Африке. Речь идет о распространении штамма Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде.

Для разработки вакцины против нового штамма Эболы нужно не менее 6-9 месяцев. В частности, процесс создания осложнен нехваткой готовых доз для испытаний.

А в Демократической Республике Конго и Уганде зафиксировано более тысячи подозреваемых случаев заражения. За две недели умерли 246 человек.