У Болгарії українку підозрюють у вбивстві двох дітей

Місце вбивства двох дітей. Фото: БГНЕС

У Болгарії українка підозрюється у вбивстві своїх дітей п'яти та одинадцяти років. Дітей, яким завдали багато ножових поранень, знайшов мертвими у ліжку їх батько в селі Вакарел.

Про це повідомляє видання Bivols у понеділок, 3 березня.

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Убивство двох дітей

Мати після загибелі дітей спробувала накласти на себе руки, але її затримали правоохоронці. Тепер жінці загрожує довічне перебування за гратами.

Жінка заявила, що має проблеми з психікою. Вона проходить психіатричне обстеження та лікування.

Староста заявив, що сім'я приїхала до села за три дні до вбивства.

Раніше ми повідомляли, що у столиці Словаччини Братиславі невідомі побили до смерті безпритульного українця. Міністерство закордонних справ вимагає неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Нагадуємо, суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК та СП.