У США застрелили учасника штурму Капітолія, якого помилував Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У неділю, 26 січня, було застрелено чоловіка, якого президент США Дональд Трамп помилував минулого тижня у справі про штурм Капітолія у 2021 році. Його застрелив заступник шерифа у штаті Індіана.

Про це повідомляють Associated Press і NBC News.

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Як пишуть у ЗМІ, 42-річний Метью Гаттл отримав смертельне поранення 26 січня, коли його автомобіль зупинила поліція округу Джаспер.

За даними правоохоронних органів, під час затримання між Гаттлом і заступником шерифа виник конфлікт, під час якого підозрюваний чинив опір і мав при собі вогнепальну зброю. У результаті офіцер відкрив вогонь Причину зупинки автомобіля поки не розкрито, але розпочато розслідування.

Шериф Патрік Вільямсон повідомив, що офіцера, який відкрив вогонь, було відправлено в оплачувану адміністративну відпустку, що відповідає політиці департаменту.

Видання зазначили, що у 2023 році Метью Гаттла засудили до шести місяців ув'язнення після того, як він визнав себе винним у незаконному проникненні в будівлю Капітолію під час заворушень 6 січня 2021 року. Повідомляється, що в день заворушень він перебував у будівлі Капітолія приблизно 16 хвилин, супроводжуючи свого дядька, і знімав те, що відбувається, на відео. Поїздка була пов'язана з участю в мітингу на підтримку Дональда Трампа.

Нагадаємо, що практично одразу після вступу на посаду президента минулого тижня, Дональд Трамп помилував осіб, звинувачених в участі в заворушеннях щодо штурму будівлі Капітолію.

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