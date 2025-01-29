В США застрелили участника штурма Капитолия, которого помиловал Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В воскресенье, 26 января, был застрелен мужчина, которого президент США Дональд Трамп помиловал на прошлой неделе по делу о штурме Капитолия в 2021 году. Его застрелил заместитель шерифа в штате Индиана.

Об этом сообщают Associated Press и NBC News.

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Как пишут в СМИ, 42-летний Мэтью Гаттл получил смертельное ранение 26 января, когда его автомобиль остановила полиция округа Джаспер.

По данным правоохранительных органов, во время задержания между Гаттлом и заместителем шерифа возник конфликт, в ходе которого подозреваемый оказал сопротивление и имел при себе огнестрельное оружие. В результате офицер открыл огонь. Причина остановки автомобиля пока не раскрыта, но начато расследование.

Шериф Патрик Уильямсон сообщил, что офицер, открывший огонь, был отправлен в оплачиваемый административный отпуск, что соответствует политике департамента.

Издания отметили, что в 2023 году Мэтью Гаттла приговорили к шести месяцам заключения после того, как он признал себя виновным в незаконном проникновении в здание Капитолия во время беспорядков 6 января 2021 года. Сообщается, что в день беспорядков он находился в здании Капитолия примерно 16 минут, сопровождая своего дядю, и снимал происходящее на видео. Поездка была связана с участием в митинге в поддержку Дональда Трампа.

Напомним, что практически сразу после вступления в должность президента на прошлой неделе, Дональд Трамп помиловал лиц, обвиняемых в участии в беспорядках по поводу штурма здания Капитолия.

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