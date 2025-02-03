В Болгарии украинку подозревают в убийстве двух детей

Место убийства двух детей. Фото: БГНЕС

В Болгарии украинка подозревается в убийстве своих детей пяти и одиннадцати лет. Детей, которым нанесли много ножевых ранений, нашел мертвыми в постели их отец в селе Вакарел.

Об этом сообщает издание Bivols в понедельник, 3 марта.

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Убийство двух детей

Мать после гибели детей попыталась покончить с собой, но ее задержали правоохранители. Теперь женщине грозит пожизненное пребывание за решеткой.

Женщина заявила, что имеет проблемы с психикой. Она проходит психиатрическое обследование и лечение.

Староста заявил, что семья приехала в село за три дня до убийства.

Ранее мы сообщали, что в столице Словакии Братиславе неизвестные избили до смерти бездомного украинца. Министерство иностранных дел требует беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Напоминаем, суд взял под стражу подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК и СП.