Вбивство працівника ТЦК на Полтавщині — підозрюваного взяли під варту

Підозрюваний у вбивстві військового в залі суду. Фото: "Суспільне"

У Пирятині на Полтавщині обрали запобіжний захід 40-річному чоловікові, підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Він буде перебувати під вартою до 1 квітня 2025 року без права внесення застави.

Про це повідомляє "Суспільне" в понеділок, 3 лютого.

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Як встановили слідчі, підозрюваний хотів допомогти втекти від працівників центру комплектування родичу своєї співмешканки. Чоловіка мобілізували та везли на навчання у військову частину. Він повідомляв знайомому про рух автобуса, а потім прикинувся хворим, аби транспортний засіб зупинився.

Під час зупинки у Пирятині підозрюваний у балаклаві підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, який супроводжував чоловіків. Він вимагав, аби працівник центру комплектування віддав зброю, а після відмови — вистрілив у військовослужбовця. Чоловік загинув на місці.

Після нападу підозрюваний вкрав автомат та втік разом з одним з мобілізованих Їх затримали того ж дня. В суді чоловік заявив, що вбивати військового не хотів. За його словами, він хотів лише налякати працівника ТЦК.

Суд відправив підозрюваного під варту на 60 днів. Права на внесення застави не надали.

Нагадаємо, вбивство військовослужбовця сталося в Полтавській області 31 січня. Знайомив мобілізованого чоловіка вистрілив у працівника ТЦК.

На вбивство військового відреагував офіцер ЗСУ Мирослав Гай. За його словами, в США за таке нападника розстріляли б на місці.