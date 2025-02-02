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Вбивство військового ТЦК — двом чоловікам повідомили підозри

2 лютого 2025 14:54
Ольга Антоновська - редактор
Вбивство військового ТЦК на Полтавщині — фігурантам повідомили підозри
Чоловік тримає рушницю в руках. Фото: Vecteezy
Ольга Антоновська - редактор

У Полтавській області товариш мобілізованого чоловіка вистрілив у військовослужбовця центру комплектування, який супроводжував чоловіків в навчальний центр. Від отриманих травм працівник ТЦК та СП загинув. Фігурантам повідомили про підозри.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в неділю, 2 січня.

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Як зазначили в Офісі Генпрокурора, 31 січня цього року жителя Полтавщини та інших мобілізованих везли в навчальний центр. Чоловік хотів ухилитись від служби та кілька разів телефонував до свого товариша й повідомляв про маршрут автобуса.

"Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям", — йдеться у повідомленні.

Вбивство військового ТЦК на Полтавщині
Повідомлення про вбивство військовослужбовця ТЦК. Фото: скриншот

Після стрілянини, чоловік вкрав автомат військового та разом зі спільником втік з місця події. Їх затримали через кілька годин.

"Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані", — додають в Офісі Генпрокурора.

Обом чоловікам повідомили про підозри. Одному з них інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї. Іншому — пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Нагадаємо, вбивство військовослужбовця ТЦК та СП сталося на автозаправній станції в місті Пирятин. Чоловік вистрелив у військового.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий відреагував на вбивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині. Він заявив, що цьому немає жодних виправдань.

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