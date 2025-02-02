Вбивство працівника ТЦК у Полтаві — Драпатий відреагував

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: Facebook

Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий у неділю, 2 лютого.

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Драпатий наголосив, що вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати.

"Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", — йдеться у повідомленні.

Командувач підкреслив, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК.

"Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв", — наголосив військовий.

Драпатий зазначив, що зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність.

"Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім. Світла пам’ять загиблому воїну. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам", — підсумував командувач.

На Полтавщині затримали чоловіка, який застрелив військового з територіального центру комплектування. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Перед нападом зловмисник одягнув балаклаву. У регіоні було оголошено спецоперацію "Сирена".