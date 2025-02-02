Убийство работника ТЦК в Полтаве — Драпатый отреагировал

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Фото: Facebook

Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти — единственно возможная в ситуации произвола против военных.

Об этом заявил Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый в воскресенье, 2 февраля.

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Драпатый отметил, что убийства военных в тылу — это красная линия, которую нельзя пересекать.

"Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины — это за гранью того, что можно терпеть. Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения. Так действует враг. Он работает с нами и между нами, пока мы смотрим, кто что лайкнул", — говорится в сообщении.

Командующий подчеркнул, что нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК.

"Молниеносная и жесткая реакция власти — единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей мы получим еще больше убитых в тылу побратимов. В других городах. В других кварталах. На заправках, в супермаркетах, в подъездах, на улицах, которые мы называем именами Героев", — подчеркнул военный.

Драпатый отметил, что пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство.

"Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом. Светлая память погибшему воину. Искренние соболезнования родным, близким и собратьям", — подытожил командующий.

На Полтавщине задержали мужчину, который застрелил военного из территориального центра комплектования. За содеянное ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Перед нападением злоумышленник надел балаклаву. В регионе была объявлена спецоперация "Сирена".