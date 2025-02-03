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Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве работника ТЦК

3 февраля 2025 19:16
Ольга Антоновская - редактор
Убийство работника ТЦК на Полтавщине — подозреваемого взяли под стражу
Подозреваемый в убийстве военного в зале суда. Фото: "Суспільне"
Ольга Антоновская - редактор

В Пирятине на Полтавщине избрали меру пресечения 40-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве военного ТЦК. Он будет находиться под стражей до 1 апреля 2025 года без права внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне" в понедельник, 3 февраля.

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Как установили следователи, подозреваемый хотел помочь сбежать от работников центра комплектования родственнику своей сожительницы. Мужчину мобилизовали и везли на обучение в воинскую часть. Он сообщал знакомому о передвижении автобуса, а потом притворился больным, чтобы транспортное средство остановилось.

Во время остановки в Пирятине подозреваемый в балаклаве подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, который сопровождал мужчин. Он требовал, чтобы работник центра комплектования отдал оружие, а после отказа — выстрелил в военнослужащего. Мужчина погиб на месте.

После нападения подозреваемый украл автомат и убежал вместе с одним из мобилизованных Их задержали в тот же день. В суде мужчина заявил, что убивать военного не хотел. По его словам, он хотел лишь напугать работника ТЦК.

Суд отправил подозреваемого под стражу на 60 дней. Права на внесение залога не предоставили.

Напомним, убийство военнослужащего произошло в Полтавской области 31 января. Знакомый мобилизованного мужчины выстрелил в работника ТЦК.

На убийство военного отреагировал офицер ВСУ Мирослав Гай. По его словам, в США за такое нападавшего расстреляли бы на месте.

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