Андрій Сибіга відреагував на вбивство українця в Словаччини

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: МЗС

У столиці Словаччини Братиславі невідомі побили до смерті безпритульного українця. Міністерство закордонних справ вимагає неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Відповідну заяву зробив глава Андрій Сибіга у понеділок, 3 лютого.

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"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину", — зазначив Сибіга.

Повідомляється, що інцидент стався біля торгового центру Nivy у Братиславі. Чоловіка спіймали на крадіжці в магазині одягу New Yorker. Запис із камери відеоспостереження показав, що його побили в кімнаті за магазином.

Після побиття українця з тяжкими травмами голови й тіла доправили до медзакладу, де він помер 31 січня. Лікарі встановили, що чоловік міг отримати травми внаслідок нападу озброєних людей.

За інформацією ЗМІ, є підозра, що на чоловіка напали співробітники приватної служби безпеки та патруль поліції з Ружинова. Наразі поліція Словаччини розглядає кілька версій смерті громадянина України.

Раніше ми повідомляли, що суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК та СП. Нагадаємо, вбивство військовослужбовця сталося в Полтавській області 31 січня. Знайомив мобілізованого чоловіка вистрілив у працівника ТЦК.