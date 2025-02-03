Андрей Сибига отреагировал на убийство украинца в Словакии

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: МИД

В столице Словакии Братиславе неизвестные избили до смерти бездомного украинца. Министерство иностранных дел требует беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Соответствующее заявление сделал глава Андрей Сибига в понедельник, 3 февраля.

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"Шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе. Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления", — отметил Сибига.

Сообщается, что инцидент произошел возле торгового центра Nivy в Братиславе. Мужчину поймали на краже в магазине одежды New Yorker. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что его избили в комнате за магазином.

После избиения украинца с тяжелыми травмами головы и тела доставили в медучреждение, где он скончался 31 января. Врачи установили, что мужчина мог получить травмы в результате нападения вооруженных людей.

По информации СМИ, есть подозрение, что на мужчину напали сотрудники частной службы безопасности и патруль полиции из Ружинова. Сейчас полиция Словакии рассматривает несколько версий смерти гражданина Украины.

Ранее мы сообщали, что суд взял под стражу подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК и СП. Напомним, убийство военнослужащего произошло в Полтавской области 31 января. Знакомый мобилизованного мужчины выстрелил в работника ТЦК.