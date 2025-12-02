Масові протести у Болгарії -- люди протестують проти бюджету на 2026 рік

Протест у Болгарії. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

У Софії, Болгарія, сталися масові протести проти проєкту бюджету на наступний рік. Там пропонують зростання податків, внаслідок чого люди вийшли на акцію.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

Today #Bulgaria protests! Thousands of Bulgarians are in front of parliament and demand the resignation of the government. 🙌🏼 pic.twitter.com/KXDYYrEzJJ — NessieK (@NbK1808) December 1, 2025

Протест у Болгарії

Ситуація з акцією загострилася ввечері, коли в районі офісу партії "ДПС – Новий початок" люди почали палити сміттєві баки та атакували мікроавтобус правоохоронців. Проти них було застосовано сльозогінний газ.

Мітинг у Болгарії. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

Протест у Болгарії. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

Відомо про щонайменше десятьох затриманих, а також двох поранених поліцейських.

Учасники мітингу в Болгарії. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

На тлі заворушень партія "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія", яка є другою за чисельністю у парламенті та організатором протесту, вимагала відставки міністра внутрішніх справ, звинувачуючи силовиків у нездатності забезпечити належний захист мітингу, що дозволило провокаторам діяти безперешкодно.

At least 40 000 gather in #Sofia #Bulgaria to protest against the inadequacy of the current government’s fiscal policy & proposals for higher taxes and higher financial burden on the local businesses. pic.twitter.com/Gr2dw5tLn0 — Alexander Stoyanov (@Al_Stoyanov) December 1, 2025

Люди з плакатами. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Масштабний мітинг в Болгарії. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Крім того, лідер Болгарії Румен Радев закликав до відставки уряду, а також дострокових виборів.

