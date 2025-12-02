Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Болгарії люди вийшли на акцію проти проєкту бюджету — фото

У Болгарії люди вийшли на акцію проти проєкту бюджету — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:34
Масові протести у Болгарії -- люди протестують проти бюджету на 2026 рік
Протест у Болгарії. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

У Софії, Болгарія, сталися масові протести проти проєкту бюджету на наступний рік. Там пропонують зростання податків, внаслідок чого люди вийшли на акцію.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

Реклама
Читайте також:

Протест у Болгарії

Ситуація з акцією загострилася ввечері, коли в районі офісу партії "ДПС – Новий початок" люди почали палити сміттєві баки та атакували мікроавтобус правоохоронців. Проти них було застосовано сльозогінний газ.

Протест у Болгарії
Мітинг у Болгарії. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Мітинг у Болгарії
Протест у Болгарії. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

Відомо про щонайменше десятьох затриманих, а також двох поранених поліцейських.

Учасники мітингу в Болгарії
Учасники мітингу в Болгарії. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

На тлі заворушень партія "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія", яка є другою за чисельністю у парламенті та організатором протесту, вимагала відставки міністра внутрішніх справ, звинувачуючи силовиків у нездатності забезпечити належний захист мітингу, що дозволило провокаторам діяти безперешкодно.

Мітинг у Болгарії
Люди з плакатами. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Протест в Болгарії 1 грудня
Масштабний мітинг в Болгарії. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Крім того, лідер Болгарії Румен Радев закликав до відставки уряду, а також дострокових виборів. 

Нагадаємо, у жовтні в США відбулися масштабні протести проти президента Дональда Трампа. Люди звинувачували його у мілітаризації внутрішньої політики.

Раніше у Грузії також відбулися протести на тлі місцевих виборів. Люди пройшли маршем до президентського палацу.

мітинг протести Болгарія політики бюджет
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації