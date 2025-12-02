Массовые протесты в Болгарии — люди протестуют против бюджета на 2026 год

Протест в Болгарии. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

В Софии, Болгария, произошли массовые протесты против проекта бюджета на следующий год. Там предлагают рост налогов, в результате чего люди вышли на акцию.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

Протест в Болгарии

Ситуация с акцией обострилась вечером, когда в районе офиса партии "ДПС — Новое начало" люди начали жечь мусорные баки и атаковали микроавтобус правоохранителей. Против них был применен слезоточивый газ.

Митинг в Болгарии. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

Протест в Болгарии. Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev

Известно о по меньшей мере десяти задержанных, а также двух раненых полицейских.

Участники митинга в Болгарии. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

На фоне беспорядков партия "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария", которая является второй по численности в парламенте и организатором протеста, требовала отставки министра внутренних дел, обвиняя силовиков в неспособности обеспечить надлежащую защиту митинга, что позволило провокаторам действовать беспрепятственно.

Люди с плакатами. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Масштабный митинг в Болгарии. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Кроме того, лидер Болгарии Румен Радев призвал к отставке правительства, а также досрочным выборам.

Напомним, в октябре в США состоялись масштабные протесты против президента Дональда Трампа. Люди обвиняли его в милитаризации внутренней политики.

Ранее в Грузии также состоялись протесты на фоне местных выборов. Люди прошли маршем к президентскому дворцу.