Массовые протесты в Болгарии — люди протестуют против бюджета на 2026 год

В Болгарии люди вышли на акцию против проекта бюджета — фото
В Софии, Болгария, произошли массовые протесты против проекта бюджета на следующий год. Там предлагают рост налогов, в результате чего люди вышли на акцию.
Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".
Сегодня #Bulgaria протесты! Тысячи болгар находятся перед парламентом и требуют отставки правительства. 🙌🏼 pic.twitter.com/KXDYYrEzJJ- NessieK (@NbK1808) 1 декабря 2025 г.
Протест в Болгарии
Ситуация с акцией обострилась вечером, когда в районе офиса партии "ДПС — Новое начало" люди начали жечь мусорные баки и атаковали микроавтобус правоохранителей. Против них был применен слезоточивый газ.
Известно о по меньшей мере десяти задержанных, а также двух раненых полицейских.
На фоне беспорядков партия "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария", которая является второй по численности в парламенте и организатором протеста, требовала отставки министра внутренних дел, обвиняя силовиков в неспособности обеспечить надлежащую защиту митинга, что позволило провокаторам действовать беспрепятственно.
По меньшей мере 40 000 собираются в #Sofia #Bulgaria, чтобы протестовать против неадекватности фискальной политики нынешнего правительства & предложения по повышению налогов и увеличению финансовой нагрузки на местный бизнес. pic.twitter.com/Gr2dw5tLn0- Александр Стоянов (@Al_Stoyanov) 1 декабря 2025 г.
Кроме того, лидер Болгарии Румен Радев призвал к отставке правительства, а также досрочным выборам.
