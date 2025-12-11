Трамп розчарований переговорами щодо війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується затяжним характером війни між Росією та Україною. Особливо це стосується мирних переговорів.

Про це повідомляє Clash Report у четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Позиція Трампа щодо мирних переговорів

За словами представників адміністрації, глава держави невдоволений тим, що переговори перетворюються на формальні зустрічі без реальних результатів.

У повідомленні наголошується, що Трампу "набридли зустрічі заради самих зустрічей" і він очікує конкретних кроків. Президент США, зазначають у Білому домі, більше не прагне "порожніх розмов", а вимагає реальних дій від залучених сторін.

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди. Президент пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Водночас президент повідомляв, що Україна не має переговорів з Росією. За його словами, Москва не зацікавлена у цьому процесі.