Трамп разочарован переговорами по войне в Украине

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается затяжным характером войны между Россией и Украиной. Особенно это касается мирных переговоров.

Позиция Трампа относительно мирных переговоров

По словам представителей администрации, глава государства недоволен тем, что переговоры превращаются в формальные встречи без реальных результатов.

В сообщении отмечается, что Трампу "надоели встречи ради самих встреч" и он ожидает конкретных шагов. Президент США, отмечают в Белом доме, больше не стремится к "пустым разговорам", а требует реальных действий от вовлеченных сторон.

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.