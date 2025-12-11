Трамп разочарован переговорами по войне в Украине

В Белом доме заявили о разочаровании Трампа из-за переговоров
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается затяжным характером войны между Россией и Украиной. Особенно это касается мирных переговоров.
Об этом сообщает Clash Report в четверг, 11 декабря.
Позиция Трампа относительно мирных переговоров
По словам представителей администрации, глава государства недоволен тем, что переговоры превращаются в формальные встречи без реальных результатов.
В сообщении отмечается, что Трампу "надоели встречи ради самих встреч" и он ожидает конкретных шагов. Президент США, отмечают в Белом доме, больше не стремится к "пустым разговорам", а требует реальных действий от вовлеченных сторон.
Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.
В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.
