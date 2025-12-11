Видео
Главная Новости дня В Белом доме заявили о разочаровании Трампа из-за переговоров

В Белом доме заявили о разочаровании Трампа из-за переговоров

Дата публикации 11 декабря 2025 21:01
Трамп разочарован переговорами по войне в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается затяжным характером войны между Россией и Украиной. Особенно это касается мирных переговоров.

Об этом сообщает Clash Report в четверг, 11 декабря.

Позиция Трампа относительно мирных переговоров

По словам представителей администрации, глава государства недоволен тем, что переговоры превращаются в формальные встречи без реальных результатов.

В сообщении отмечается, что Трампу "надоели встречи ради самих встреч" и он ожидает конкретных шагов. Президент США, отмечают в Белом доме, больше не стремится к "пустым разговорам", а требует реальных действий от вовлеченных сторон.

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
