У Білому домі припустили поїздку Дональда Трампа до Росії

У Білому домі заявили про можливий візит Трампа до Росії
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила про можливий візит лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Росії. За її словами, можливо, ці плани є в майбутньому.
Про це Керолайн Левітт сказала на пресконференції у Білому домі у вівторок, 12 серпня.
Візит Трампа до Росії
"Можливо, є плани згодом відвідати Росію", — заявила Левітт про Трампа.
Вона зазначила, що вже 15 серпня лідер Штатів зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Нагадаємо, 11 серпня Трамп обмовився та заявив, що поїде до Росії на зустріч з Путіним, а не на Аляску.
Крім того, в Білому домі пояснили, чому на зустріч Трампа з Путіним не запросили українського лідера Володимира Зеленського.
