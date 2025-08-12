Відео
Головна Новини дня У Білому домі заявили про можливий візит Трампа до Росії

У Білому домі заявили про можливий візит Трампа до Росії

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 23:54
У Білому домі припустили поїздку Дональда Трампа до Росії
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила про можливий візит лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Росії. За її словами, можливо, ці плани є в майбутньому.

Про це Керолайн Левітт сказала на пресконференції у Білому домі у вівторок, 12 серпня.

Читайте також:

Візит Трампа до Росії

"Можливо, є плани згодом відвідати Росію", — заявила Левітт про Трампа.

Вона зазначила, що вже 15 серпня лідер Штатів зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Нагадаємо, 11 серпня Трамп обмовився та заявив, що поїде до Росії на зустріч з Путіним, а не на Аляску.

Крім того, в Білому домі пояснили, чому на зустріч Трампа з Путіним не запросили українського лідера Володимира Зеленського.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
