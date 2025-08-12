В Белом доме предположили поездку Дональда Трампа в Россию

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о возможном визите лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Россию. По ее словам, возможно, эти планы есть в будущем.

Об этом Кэролайн Левитт сказала на пресс-конференции в Белом доме во вторник, 12 августа.

Визит Трампа в Россию

"Возможно, есть планы впоследствии посетить Россию", — заявила Левитт о Трампе.

Она отметила, что уже 15 августа лидер Штатов встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Напомним, 11 августа Трамп оговорился и заявил, что поедет в Россию на встречу с Путиным, а не на Аляску.

Кроме того, в Белом доме объяснили, почему на встречу Трампа с Путиным не пригласили украинского лидера Владимира Зеленского.