Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Белом доме заявили о возможном визите Трампа в Россию

В Белом доме заявили о возможном визите Трампа в Россию

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 23:54
В Белом доме предположили поездку Дональда Трампа в Россию
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о возможном визите лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Россию. По ее словам, возможно, эти планы есть в будущем.

Об этом Кэролайн Левитт сказала на пресс-конференции в Белом доме во вторник, 12 августа.

Реклама
Читайте также:

Визит Трампа в Россию

"Возможно, есть планы впоследствии посетить Россию", — заявила Левитт о Трампе.

Она отметила, что уже 15 августа лидер Штатов встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Напомним, 11 августа Трамп оговорился и заявил, что поедет в Россию на встречу с Путиным, а не на Аляску.

Кроме того, в Белом доме объяснили, почему на встречу Трампа с Путиным не пригласили украинского лидера Владимира Зеленского.

США Дональд Трамп политики Белый дом Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации