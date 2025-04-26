Зустріч Трампа та Зеленського 26 квітня — у Білому домі показали відео

Лідер США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 26 квітня. Вона відбулася у Ватикані.

Відео зустрічі показав заступник глави Білого дому Ден Скавіно у соцмережі X.

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Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh — Dan Scavino (@Scavino47) April 26, 2025

Зустріч Трампа із Зеленським

Зустріч лідерів відбулася в базиліці Святого Петра. Вона тривала близько 15 хвилин.

"За лаштунками Ватикану — президент Трамп сів сьогодні вранці на приватну зустріч з Володимиром Зеленським в базиліці Святого Петра", — зазначив Скавіно.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що була хороша зустріч із Трампом, під час якої вони встигли багато чого обговорити.

Повідомлялося, що лідери проведуть другу зустріч після прощання з Папою Франциском, однак її не відбулося.