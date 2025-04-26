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У Білому домі показали зустріч Трампа із Зеленським — відео

26 квітня 2025 16:15
Аркадій Пастула - Редактор
Зустріч Трампа та Зеленського 26 квітня — у Білому домі показали відео
Лідер США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 26 квітня. Вона відбулася у Ватикані.

Відео зустрічі показав заступник глави Білого дому Ден Скавіно у соцмережі X.

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Зустріч Трампа із Зеленським

Зустріч лідерів відбулася в базиліці Святого Петра. Вона тривала близько 15 хвилин.

"За лаштунками Ватикану — президент Трамп сів сьогодні вранці на приватну зустріч з Володимиром Зеленським в базиліці Святого Петра", — зазначив Скавіно.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що була хороша зустріч із Трампом, під час якої вони встигли багато чого обговорити.

Повідомлялося, що лідери проведуть другу зустріч після прощання з Папою Франциском, однак її не відбулося.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Ватикан Україна політики
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