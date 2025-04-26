Встреча Трампа и Зеленского 26 апреля — в Белом доме показали видео

Лидер США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 26 апреля. Она проходила в Ватикане.

Видео встречи показал заместитель главы Белого дома Дэн Скавино в соцсети X.

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Behind Scenes, Vatican City-Президент Трамп сел на частную встречу с Владимиром Зеленским из Украины сегодня утром в базилике Святого Петра... pic.twitter.com/zzC78AgbNh - Dan Scavino (@Scavino47) 26 апреля 2025 года

Встреча Трампа с Зеленским

Встреча лидеров состоялась в базилике Святого Петра. Она длилась около 15 минут.

"За кулисами Ватикана — Президент Трамп сел сегодня утром на частную встречу с Владимиром Зеленским в базилике Святого Петра", — отметил Скавино.

Напомним, Зеленский отметил, что была хорошая встреча с Трампом, во время которой они успели много обсудить.

Сообщалось, что лидеры проведут вторую встречу после прощания с Папой Франциском, однако ее не состоялось.