В американській Флориді ураган "Мілтон" затопив Діснейленд

У американській Флориді ураган "Мілтон" затопив Діснейленд — фото
У Флориді ураган "Мілтон" спричинив серйозні руйнування, зокрема й змусив закрити Disney World. Повідомляється, що наслідки негоди можуть стати найбільш руйнівними для парку з часів урагану "Ірма" у 2017 році.
Про це повідомляє LAD.Bible у четвер, 10 жовтня.
🎢El parque temático Disneyland en Florida previo al paso del huracán Milton https://t.co/pWfX3qDKRB pic.twitter.com/0Ez0Z4UBut— Alerta News (@AlertaMinuto) October 10, 2024
Ураган "Мілтон" відвідав Діснейленд
Через стихійне лихо було завдано шкоди 125 будинкам, а понад два мільйони мешканців регіону залишились без електрики. Disney World, зважаючи на рекомендації влади щодо евакуації, почав поетапно закривати свої парки 9 жовтня. Найімовірніше, цей процес буде продовжуватися наступні кілька днів.
За прогнозами інвестиційного банку Goldman Sachs, втрати Disney можуть сягнути від 150 до 200 мільйонів доларів через скорочення відвідуваності та закриття парків. У порівнянні, ураган "Ірма" у 2017 році приніс компанії збитки у 100 мільйонів доларів.
Тим часом для відвідувачів парків Disney, які залишились заблокованими в Орландо, була організована доставка ланч-боксів, а волонтери та працівники парку намагаються забезпечити комфорт та безпеку людей.
Нагадаємо, мешканцям Флориди довелося терміново евакуюватися з власних будинків внаслідок прогнозованого урагану "Мілтон". У мережі показали знімки смертоносного урагану з космосу.
Варто зазначити, що ураган "Мілтон" вплинув навіть на засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня. Його відклали, а нову дату визначать пізніше.
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