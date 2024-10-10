В американській Флориді ураган "Мілтон" затопив Діснейленд

Затоплений Діснейленд. Фото: LAD.Bible

У Флориді ураган "Мілтон" спричинив серйозні руйнування, зокрема й змусив закрити Disney World. Повідомляється, що наслідки негоди можуть стати найбільш руйнівними для парку з часів урагану "Ірма" у 2017 році.

Про це повідомляє LAD.Bible у четвер, 10 жовтня.

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🎢El parque temático Disneyland en Florida previo al paso del huracán Milton https://t.co/pWfX3qDKRB pic.twitter.com/0Ez0Z4UBut — Alerta News (@AlertaMinuto) October 10, 2024

Ураган "Мілтон" відвідав Діснейленд

Через стихійне лихо було завдано шкоди 125 будинкам, а понад два мільйони мешканців регіону залишились без електрики. Disney World, зважаючи на рекомендації влади щодо евакуації, почав поетапно закривати свої парки 9 жовтня. Найімовірніше, цей процес буде продовжуватися наступні кілька днів.

За прогнозами інвестиційного банку Goldman Sachs, втрати Disney можуть сягнути від 150 до 200 мільйонів доларів через скорочення відвідуваності та закриття парків. У порівнянні, ураган "Ірма" у 2017 році приніс компанії збитки у 100 мільйонів доларів.

Тим часом для відвідувачів парків Disney, які залишились заблокованими в Орландо, була організована доставка ланч-боксів, а волонтери та працівники парку намагаються забезпечити комфорт та безпеку людей.

Потоп у Діснейленді. Фото: LAD.Bible

Затоплена територія Діснейленду. Фото: LAD.Bible

Нагадаємо, мешканцям Флориди довелося терміново евакуюватися з власних будинків внаслідок прогнозованого урагану "Мілтон". У мережі показали знімки смертоносного урагану з космосу.

Варто зазначити, що ураган "Мілтон" вплинув навіть на засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня. Його відклали, а нову дату визначать пізніше.