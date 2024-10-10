В американской Флориде ураган "Милтон" затопил Диснейленд

Затопленный Диснейленд. Фото: LAD.Bible

Во Флориде ураган "Милтон" вызвал серьезные разрушения, в том числе и заставил закрыть Disney World. Сообщается, что последствия непогоды могут стать наиболее разрушительными для парка со времен урагана "Ирма" в 2017 году.

Об этом сообщает LAD.Bible в четверг, 10 октября.

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🎢El parque temático Disneyland en Florida previo al paso del huracán Milton https://t.co/pWfX3qDKRB pic.twitter.com/0Ez0Z4UBut - Alerta News (@AlertaMinuto) Октябрь 10, 2024

Ураган "Милтон" посетил Диснейленд

Из-за стихийного бедствия был нанесен ущерб 125 домам, а более двух миллионов жителей региона остались без электричества. Disney World, учитывая рекомендации властей по эвакуации, начал поэтапно закрывать свои парки 9 октября. Скорее всего, этот процесс будет продолжаться следующие несколько дней.

По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, потери Disney могут составить от 150 до 200 миллионов долларов из-за сокращения посещаемости и закрытия парков. В сравнении, ураган "Ирма" в 2017 году принес компании убытки в 100 миллионов долларов.

Тем временем для посетителей парков Disney, оставшихся заблокированными в Орландо, была организована доставка ланч-боксов, а волонтеры и работники парка пытаются обеспечить комфорт и безопасность людей.

Потоп в Диснейленде. Фото: LAD.Bible

Затопленная территория Диснейленда. Фото: LAD.Bible

Напомним, жителям Флориды пришлось срочно эвакуироваться из собственных домов в результате прогнозируемого урагана "Милтон". В сети показали снимки смертоносного урагана из космоса.

Следует отметить, что ураган "Милтон" повлиял даже на заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября. Его отложили, а новую дату определят позже.