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Головна Новини дня У 155 бригаді за місяць зафіксовано 150 випадків СЗЧ

У 155 бригаді за місяць зафіксовано 150 випадків СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 17:24
Заступник командира 155-ї бригади оцінив рівень дисципліни після 150 випадків СЗЧ
Представники 155 бригади. Фото: кадр із відео

У 155-й окремій механізованій бригаді за минулий місяць зафіксували 150 випадків самовільного залишення частини. Водночас підрозділ наразі укомплектований особовим складом приблизно на 70%. За словами заступника командира бригади з психологічної підтримки персоналу Віктора Клочка, це не є нормою.

Про це Клочко повідомив під час ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

Заступник командира 155-ї бригади оцінив рівень дисципліни після 150 випадків СЗЧ

За словами Клочка, нинішній рівень укомплектованості бригади становить близько 70%. Відповідаючи на запитання щодо кількості випадків СЗЧ, він повідомив, що лише протягом минулого місяця у підрозділі було зафіксовано 150 таких випадків.

"За минулий місяць було 150 випадків СЗЧ", — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати такі показники прийнятними, заступник командира відповів, що це не є нормою. Водночас він пов'язав такі випадки насамперед із дисципліною окремих військовослужбовців.

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"Це не нормальні показники, але це дисципліна військовослужбовців. Кожного", — зазначив Клочко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за даними Військової служби правопорядку у ЗСУ, колишньому командиру 155-ї бригади Лучанову оголосили підозру у справі про викрадення та вбивство двох цивільних мешканців Київської області. Також про підозру повідомили іншим встановленим учасникам організованої злочинної групи.

Пізніше правоохоронці затримали фігуранта, а президент України Володимир Зеленський підтвердив, що одним із підозрюваних є екскомандир 155-ї бригади. У Національній поліції повідомили, що після зникнення двох братів їх тривалий час не могли знайти, а згодом тіла чоловіків виявили закопаними на території Полтавської області.

військові СЗЧ 155 бригада
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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