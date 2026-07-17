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Главная Новости дня В 155-й бригаде за месяц зарегистрировано 150 случаев СЗЧ

В 155-й бригаде за месяц зарегистрировано 150 случаев СЗЧ

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 17:24
Заместитель командира 155-й бригады оценил уровень дисциплины после 150 случаев СЗЧ
Представители 155-й бригады. Фото: кадр из видео

В 155-й отдельной механизированной бригаде за прошлый месяц было зафиксировано 150 случаев самовольного оставления части. При этом подразделение в настоящее время укомплектовано личным составом примерно на 70%. По словам заместителя командира бригады по психологической поддержке персонала Виктора Клочко, это не является нормой.

Об этом Клочко сообщил в ходе заседания Временной специальной комиссии , занимающейся расследованием возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

Заместитель командира 155-й бригады оценил уровень дисциплины после 150 случаев самовольного отсутствия

По словам Клочко, нынешний уровень укомплектованности бригады составляет около 70%. Отвечая на вопрос о количестве случаев самовольного отсутствия, он сообщил, что только за прошлый месяц в подразделении было зафиксировано 150 таких случаев.

"За прошлый месяц было 150 случаев самовольного отсутствия", — сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли считать такие показатели приемлемыми, заместитель командира ответил, что это не является нормой. В то же время он связал такие случаи прежде всего с дисциплиной отдельных военнослужащих.

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"Это не нормальные показатели, но это дисциплина военнослужащих. Каждого", — отметил Клочко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным Военной службы правопорядка ВСУ, бывшему командиру 155-й бригады Лучанову объявили подозрение по делу об похищении и убийстве двух гражданских жителей Киевской области. Также о подозрении сообщили другим установленным участникам организованной преступной группы.

Позже правоохранители задержали фигуранта, а президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что одним из подозреваемых является экс-командир 155-й бригады. В Национальной полиции сообщили, что после исчезновения двух братьев их долгое время не могли найти, а впоследствии тела мужчин обнаружили закопанными на территории Полтавской области.

военные СОЧ 155 бригада
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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